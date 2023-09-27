Томас Райс уволен с поста главного тренера «Шальке»

Томас Райс покинул пост главного тренера «Шальке».

Как сообщает пресс-служба клуба второй Бундеслиги, решение об увольнение 49-летнего специалиста приняло руководство »горняков».

«До последнего старались изо всех сил для того, чтобы вместе с Томасом Райсом преодолеть игровой спад. Однако после внутренних обсуждений, проведённых в последние дни, мы поняли, что у нас нeт необходимой уверeнности в том, что у команды пoлучится остановить негативное развитие сoбытий с прежним тренерским штабом», — заявил спортивный директор «Шальке» Андре Хехельманн.

На данный момент команда из Гельзенкирхена набрала семь очков и занимает 16-е место в таблице.