«Устроили клоунаду». Шалимов — о поведении игроков «Торпедо» в серии пенальти матча с «Уфой»

Российский тренер Игорь Шалимов поверг критике футболистов «Торпедо» за поведение во время серии послематчевых пенальти с «Уфой».

Игра состоялась в рамках 1/32 финала Кубка России и завершилась со счётом 1:1. Победитель был определен в серии пенальти. Решающий удар за автозаводцев пошёл бить голкипер Егор Бабурин и не смог его реализовать. «Уфа» воспользовалась шансом и победила со счётом 8:7.

После матча главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет заявил, что никто из полевых игроков столичного клуба не захотел бить решающий удар, поэтому его отправился исполнять голкипер.

«Я не понял, почему отказались все. Тренер должен сказать: «Вы что, издеваетесь? Один встал и пошёл. Какой вратарь? Вы чего?» Клоунаду какую‑то устраивают. Играли на Кубок с командой Второй лиги. Причём у «Торпедо» вышел почти основной состав. И пять человек не могли найти из полевых? И Бабурин пошел бить. Я не понимаю этого», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».