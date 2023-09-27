Украинская ассоциация футбола отреагировала на решение УЕФА вернуть в турниры Россию до 17 лет

Украинская ассоциация футбола (УАФ) прокомментировала решение УЕФА вернуть на международные турниры футбольную сборную России U17.

«УАФ решительно осуждает решение УЕФА о возвращении в международные соревнования команд U17 из РФ. Украинская ассоциация футбола настаивает на сохранении предыдущих решений. УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд. Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение», — говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.

Напомним, вчера, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах. Окончательное решение пока не принято.