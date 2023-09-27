Президент «Урала» Григорий Иванов: сегодня VAR для российского футбола — это зло

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился подробностями об обращении клуба в ЭСК по спорным эпизодам в матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Главное, чего мы хотели бы добиться — это чтобы судьи одинаково трактовали похожие моменты. И если судья ошибся, его нужно наказывать. Да, эпизод с попаданием в руку в штрафной «Краснодара» в конце матча неоднозначный. Но попадание в руку было! Почему не было просмотра видео — я не понимаю. Второй гол «Краснодара»? Там было чистое положение вне игры. Арбитр гол отменяет, но идет непонятное вмешательство помощника и решение меняется. Выходит, что сегодня VAR для нашего футбола — это зло!» — цитирует Иванова пресс-служба клуба.

На текущий момент «Урал» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в активе. Отметим, что у екатеринбургского клуба идёт четырехматчевая серия без побед.

В 10-м туре уральцы сыграют в гостях против «Ростова». Встреча состоится 29 сентября в 19:00.