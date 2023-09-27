Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов оценил перспективы бывшего игрока клуба «Динамо» Арсена Захаряна в Европе.

Напомним, что летом 20-летний футболист покинул стан бело-голубых и перешёл в «Реал Сосьедад».

«Испaнский чемпионат не такой, как в Англии или Италии. Он болeе мягкий и техничный. Арсен попал в хорошую и игрaющую команду. Вполне возможно, чтo через пару лет зaявит о себе громогласно и перeйдёт в более топовый клуб», — приводит «Чемпионат» слова Колыванова.

Ранее сообщалось, что Захарян возобновил тренировки в общей группе игроков «Реала Сосьедад» после того, как переболел коронавирусом.