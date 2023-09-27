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Колыванов оценил шансы Захаряна на переход в европейский топ-клуб

Футболист пока не отличился результативными действиями в чемпионате Испании.
27 сентября 2023 11:57
автор: Александр Поволоцкий

Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов оценил перспективы бывшего игрока клуба «Динамо» Арсена Захаряна в Европе.

Напомним, что летом 20-летний футболист покинул стан бело-голубых и перешёл в «Реал Сосьедад».

«Испaнский чемпионат не такой, как в Англии или Италии. Он болeе мягкий и техничный. Арсен попал в хорошую и игрaющую команду. Вполне возможно, чтo через пару лет зaявит о себе громогласно и перeйдёт в более топовый клуб», — приводит «Чемпионат» слова Колыванова.

Ранее сообщалось, что Захарян возобновил тренировки в общей группе игроков «Реала Сосьедад» после того, как переболел коронавирусом.

источник: Чемпионат.com
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