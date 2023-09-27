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Колосков отреагировал на включение Лобановского в топ-10 лучших тренеров в истории футбола

Советский и украинский специалист оставил после себя историю.
27 сентября 2023 12:19
автор: Виталий Стопин

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на включение советского и украинского тренера Валерия Лобановского в десятку лучших наставников в истории футбола. По слова функционера, это является огромным достижением для советского спорта.

«Если бы я знал, какие критерии применялись при составлении этого рейтинга, то сказал, какое именно место должен занимать Лобановский. Но очень важно, что он вообще попал в топ-10, что является огромным достижением для советской тренерской школы.

Конечно, в своё время Лобановский выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, но в сборной СССР он не добился особых результатов. Хотя второе место на чемпионате Европы — тоже большое достижение. Но я не берусь его сравнивать с Михелсом и Кройффом или с кем-то ещё. Важен сам факт попадания в рейтинг», — приводит слова Колоскова «РИА Новости Спорт».

Ранее портал FourFourTwo поставил легендарного главного тренера киевского «Динамо» и сборной СССР Лобановского на десятое место в рейтинге лучших тренеров в истории футбола. Возглавил список шотландец сэр Алекс Фергюсон, на протяжении 26 лет возглавлявший «Манчестер Юнайтед». Вторым в рейтинге стал нидерландец Ринус Михелс, а третьим — его соотечественник Йохан Кройфф.

источник: «РИА Новости»
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