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Роберто Де Дзерби может сменить Карло Анчелотти в «Реале»

Продолжается поиск преемника наставника мадридского клуба.
27 сентября 2023 12:28
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 27 сентября, радиосеть Cadena SER сообщила о том, что наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби вошел в список кандидатов на пост главного тренера мадридского «Реала».

Согласно данным источника, итальянского специалиста называют самым подходящим вариантом на роль преемника Карло Анчелотти.

Напомним, действующий главный тренер «Реала» покинет клуб летом 2024 года, после истечения контракта со «сливочными». В дальнейшем Анчелотти возглавит бразильскую сборную.

В текущем сезоне АПЛ «Брайтон», которым руководит Де Дзерби идёт на третьем место в АПЛ.

источник: Cadena SER
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