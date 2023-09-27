Александр Мостовой: прямо сейчас Вендел — лучший футболист РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал лучшего игрока РПЛ. По мнению эксперта, им является хавбек «Зенита» Вендел.

«Лучший игрок? Как мне кажется, что после отъезда Малкома им стал Вендел. Именно он сейчас является лучшим футболистом РПЛ, лидером „Зенита“. По крайней мере пока так. Петербургский клуб с ним и без него — это разные команды. С Венделом команда Семака действует значительно увереннее», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Вендел провёл восемь матчей, забил два мяча и сделал четыре результативных передачи. Бразилец играет за клуб из Санкт-Петербурга с октября 2020 года.

«Зенит» в девяти матчах набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче сине-бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом».