Игорь Шалимов: многие сборные откажутся играть с юношами России

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал решение УЕФА вернуть на международные турниры футбольную сборную России U17.

«Это хорошая новость для российских молодых футболистов. Но вопрос в другом — англичане и украинцы уже сделали заявление, что отказываются играть против нашей сборной. U17 играют именно официальные встречи. Интересно, как будет реагировать УЕФА на отказы других сборных. Будут ли они давать за это технические поражения? Думаю, что многие европейские сборные будут отказываться играть с нами. УЕФА нужно будет серьёзно разбираться с этим», — заявил Шалимов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, вчера, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах. Окончательное решение пока не принято.