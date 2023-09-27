Игорь Колыванов: на месте Алексея Миранчука уже поехал бы куда-нибудь

Российский специалист Игорь Колыванов, в настоящий момент возглавляющий «Текстильщик», объяснил, по какой причине у Алексея Миранчука не получается заиграть в итальянской Серии А.

«Когда Миранчук приехал, на него возлагали определённые надежды, надеялись, что он блеснёт. Но он столкнулся с высокой конкуренцией. В «Торино» Алексей играл чаще, а вернувшись в «Аталанту», вышел пару раз на замену — это не дело. Сложно сидеть на скамейке и выходить на 15 минут. Конкуренты Миранчука выглядят более солидно. Я бы на его месте уже поехал куда-нибудь», — заявил Игорь Колыванов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в середине 2020 года. За этот период он сыграл 79 матчей в Серии А, при этом в 39 вышел на замену, а в 22 был заменён. Всего на счету Миранчука 10 голов и 12 результативных передач в рамках чемпионата Италии.

Игорь Колыванов выступал в Серии А с 1991 по 2001 год за «Фоджу» и «Болонью».