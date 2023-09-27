Аршавин оценил решение УЕФА допустить юниорскую сборную России до международных матчей

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин отреагировал на решение УЕФА вернуть юношеские команды России на международные соревнования.

«Неоднозначное решение со стороны УЕФА по отношению к России. Возникают вопросы. Во-первых, если сборная России U17 куда-то отбирается, то что им делать через год? Получается, что они не смогут полностью сыграть турнир. Какой тогда смысл вообще где-то играть? Также нам поставили требования выступать без гимна и нанесений на футболках. А если они завтра скажут ещё и без формы играть? С этим мне тоже непонятно.

Тут ещё англичане заявили, что не будут играть с Россией. Где гарантия, что другие сборные не поступят точно так же? Нужно смотреть, как в данной ситуации поведёт себя УЕФА. Пока что появилось много вопросов, на которые, наверное, не будет никакого ответа. Мне кажется, что РФС задаст все нужные вопросы. Посмотрим, какие будут ответы на это всё», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

В конце февраля 2022 года УЕФА отстранила все российские сборные и команды от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.