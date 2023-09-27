Игорь Колыванов: может в Монако тепличные условия, поэтому Головина всё устраивает

Российский специалист Игорь Колыванов, в настоящий момент возглавляющий «Текстильщик», высказал своё мнение, почему полузащитник «Монако» Александр Головин не переходит в более статусный клуб.

«Может, уйдёт в следующем году. Главное, чтобы Головин не опускал руки и становился ещё более сильным лидером для своей команды. Но в Монако хорошие, тепличные условия. Может быть, его всё устраивает», — сказал Колыванов в интервью изданию «Чемпионат».

В минувшем сезоне Александр Головин сыграл за «Монако» 45 встреч во всех турнирах, забил восемь голов и оформил восемь ассистов. Текущий контракт россиянина с монегасками рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивается рыночную стоимость Головина в 28 млн. евро.