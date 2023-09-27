Аршавин назвал сборную Камеруна непростым соперником для России

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящей товарищеской игре между Россией и Камеруном.

«У нас нет особого выбора. Наша сборная играет с теми, кто соглашается на товарищеский матч. Камерун - интересный и непростой соперник. Я думаю, что это будет хорошей проверкой для нас. А игра с Кенией на поле гостиницы, хоть и на большом стадионе, может показаться немного странной, если честно», - сказал Аршавин в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, контрольный матч между сборными России и Камеруна запланирован на 12 октября. Игра пройдёт в Москве.

Отметим, что камерунская сборная занимает 41-е место в рейтинге ФИФА. Россия располагается на две строчки выше.