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Аршавин назвал сборную Камеруна непростым соперником для России

Национальные команды проведут встречу 12 октября.
27 сентября 2023 13:17
автор: Виталий Овсянников

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящей товарищеской игре между Россией и Камеруном.

«У нас нет особого выбора. Наша сборная играет с теми, кто соглашается на товарищеский матч. Камерун - интересный и непростой соперник. Я думаю, что это будет хорошей проверкой для нас. А игра с Кенией на поле гостиницы, хоть и на большом стадионе, может показаться немного странной, если честно», - сказал Аршавин в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, контрольный матч между сборными России и Камеруна запланирован на 12 октября. Игра пройдёт в Москве.

Отметим, что камерунская сборная занимает 41-е место в рейтинге ФИФА. Россия располагается на две строчки выше.

источник: Чемпионат.com
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