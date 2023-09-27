Производство по делу агента Маньякова в адрес Игнатова прекращено

Сегодня, 27 сентября, пресс-служба «Спартака» сообщила о решении Палаты по разрешению споров РФС по заявлению агента Александра Маньякова в адрес полузащитника красно-белых Михаила Игнатова.

Производство по делу прекращено.

«Производство в Палате по заявлению Александра Маньякова в отношении Михаила Игнатова о применении санкций за несоблюдение досудебного порядка разрешения споров прекращено. Причина — вступившее в силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение Палаты, которым в удовлетворении требований Маньякова было отказано. «Спартак» участвовал в процессе как третье лицо, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора», — рассказали в пресс-службе «Спартака» в беседе с изданием «РБ Спорт».

Напомним, что в 2020 году Михаил Игнатов и Александр Маньяков заключили агентский договор, но спустя один год футболист расторг соглашение. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и требовал с полузащитника «Спартака» 9,5 миллиона рублей. Агент проиграл дело, но комитет по статусу футболистов встал на его сторону. Однако в дальнейшем комитет РФС отклонил жалобу спортсмена, и в итоге Игнатов мог получить дисквалификацию на полгода.