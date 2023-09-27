Захарян отсутствует в заявке «Реала Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Валенсией»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отсутствует в заявке своей команды на матч 7-го тура Ла Лиги с «Валенсией». Об этом сообщает пресс-служба баскского клуба.

Ранее стало известно, что 20-летний россиянин вернулся к тренировкам в общей группе после того, как переболел коронавирусной инфекцией (COVID-19). Ожидается, что Захарянсможет принять участие в следующем матче своей команды в чемпионате Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Баскское дерби состоится в субботу, 30 сентября.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Арсен Захарян принял участие в трёх матчах и пока не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне, выступая за московское «Динамо», полузащитник провёл 27 матчей в РПЛ и стал автором четырёх забитых мячей и семи результативных передач.