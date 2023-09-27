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«Будут бойкоты, но многие хотят с нами играть». Губерниев — о допуске сборной России U17

С февраля прошлого года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.
27 сентября 2023 14:08
автор: Виталий Овсянников

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировала решение УЕФА вернуть на международные турниры футбольную сборную России U17.

«У юных футболистов появилась робкая надежда на игры в больших турнирах. Это сборная России! Да, без флага и гимна, да, на нейтральном поле. Но играть! Надо играть при любой возможности, противодействие уже началось. Будут бойкоты и срывы всевозможные. Но очень многие хотят с нашими юношами играть. А гимн и флаг вернем, без сомнений» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, вчера, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах. Окончательное решение пока не принято.

источник: «Советский спорт»
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