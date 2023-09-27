В РФС положительно оценили решение УЕФА допустить юниорские сборные России

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) отреагировала на решение исполкома УЕФА допустить юниорские сборные России к международным соревнованиям.

«Допуск российских юниорских сборных станет важным шагом к возвращению России к официальным международным матчам. В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия российских юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Также мы продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении российских клубов, взрослых и молодёжных сборных команд к официальным международным соревнованиям», — приводит текст заявления РФС «Чемпионату.

Накануне, 26 сентября, в УЕФА сообщили, что отстранение взрослых команд из России продлится вплоть до окончания специальной военной операции Вооружённых сил РФ на Украине.