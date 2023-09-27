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Вратарь «Спартака» Селихов работает индивидуально перед матчем с «Крыльями Советов»

Игра в Самаре состоится 1 октября и начнётся в 16:30 по московскому времени.
27 сентября 2023 14:32
автор: Александр Поволоцкий

Решение об участии голкипера «Спартака» в матче 10‑го тура чемпионата РПЛ с «Крыльями Советов» будет принято ближе к игре.

Напомним, что футболист был заменен в перерыве встречи против «Динамо» (1:0). Селихов пожаловался на боли в спине, отмечалось в СМИ.

«Александр Селихов пока работает индивидуально. Решение о его участии в матче в Самаре будет принято ближе к игре», — приводит «Матч ТВ» слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

В текущем сезоне Селихов провёл четыре игры в РПЛ, пропустив два мяча.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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