«Акрон» разгромил «Рязань» в матче Пути регионов Кубка России

«Акрон» на выезде одержал разгромную победу над «Рязанью» в матче 1/32 финала Пути Регионов Кубка России.

Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу тольяттинского клуба.

За »Акрон» забитыми мячами отметились Владимир Азаров, Абу-Саид Эльдарушев, Константин Савичев, Артём Погосов, Андрес Понсе и Руслан Апеков. Ещё один мяч в свои ворота отправил Марат Бокоев.

«Акрон» вышел в следующий раунд Кубка России.

Кубок России

Путь Регионов

1/32 финала

«Рязань» – «Акрон» (Тольятти) – 1:6 (0:3)