Хабаровский СКА по пенальти обыграл «Сокол» и вышел в 1/16 финала Кубка России

В среду, 27 сентября, на стадионе им. Владимира Ленина в Хабаровске прошёл матч 1/32 финала Пети регионов Кубка России между местным СКА и саратовским «Соколом». Встреча завершилась победой хозяев поля в серии послематчевых пенальти со счётом 1:1, 4:2 — по пенальти.

В основное время матча в составе дальневосточной команды точным ударом отметился ивуарийский нападающий Яо Шарль. У подопечных Дениса Бояринцева гол на свой счёт записал форвард Данила Ежков.

В серии послематчевых пенальти свои попытки не реализовали полузащитники саратовского клуба Владислав Морозов и Дмитрий Югалдин. Это и предопределило победителя встречи.