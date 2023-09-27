ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хабаровский СКА по пенальти обыграл «Сокол» и вышел в 1/16 финала Кубка России

Дальневосточники продолжают участие в кубковом турнире.
27 сентября 2023 14:47
автор: Виталий Стопин

В среду, 27 сентября, на стадионе им. Владимира Ленина в Хабаровске прошёл матч 1/32 финала Пети регионов Кубка России между местным СКА и саратовским «Соколом». Встреча завершилась победой хозяев поля в серии послематчевых пенальти со счётом 1:1, 4:2 — по пенальти.

В основное время матча в составе дальневосточной команды точным ударом отметился ивуарийский нападающий Яо Шарль. У подопечных Дениса Бояринцева гол на свой счёт записал форвард Данила Ежков.

В серии послематчевых пенальти свои попытки не реализовали полузащитники саратовского клуба Владислав Морозов и Дмитрий Югалдин. Это и предопределило победителя встречи.

источник: «Советский спорт»
Президент МФЛ заявил, что Зарема Салихова может возглавить команду Медиалиги
Развитие Медиалиги может принять интересный поворот.
27.09.2023 15:39
Футбол
автор: Виталий Стопин
Латвия планирует бойкотировать матчи с юношеской сборной России
По словам главы УЕФА, взрослые российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.
27.09.2023 15:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сын хоккеиста Ильи Ковальчука вызван в футбольную сборную России U14
Он играет за бразильский клуб.
27.09.2023 15:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
РПЛ разрешила «Сочи» провести на «Фиште» матчи с «Оренбургом» и «Зенитом»
Арена принимала игры ЧМ-2018.
27.09.2023 15:08
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Шведский журналист заявил, что матч наших юношей с Россией невозможен, будет протест
С февраля прошлого года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.
27.09.2023 15:02
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Глава польского футбольного союза Цезарий Кулеша: наши сборные не будут играть с Россией
С февраля прошлого года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.
27.09.2023 14:51
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Акрон» разгромил «Рязань» в матче Пути регионов Кубка России
В минувшем сезоне клуб из Тольятти остановился в шаге от Суперфинала турнира.
27.09.2023 14:49
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Реале Сосьедад» ожидают, что Захарян сможет вернуться к тренировкам в субботу
Россиянин не до конца восстановился после коронавируса.
27.09.2023 14:47
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.