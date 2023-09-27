В «Реале Сосьедад» ожидают, что Захарян сможет вернуться к тренировкам в субботу

Сегодня, 27 сентября, пресс-служба «Реал Сосьедад» рассказала, когда полузащитник испанской команды вернется к тренировочному процессу.

«Команда уже в Валенсии, но Арсен работает на тренировочной базе. К субботе он должен быть готов», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» изданию «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что россиянин не попал в заявку своей команды на матч 7-го тура Ла Лиги с «Валенсией».

В нынешнем сезоне Ла Лиги Арсен Захарян принял участие в трёх матчах и пока не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне, выступая за московское «Динамо», полузащитник провёл 27 матчей в РПЛ и стал автором четырёх забитых мячей и семи результативных передач.