Глава польского футбольного союза Цезарий Кулеша: наши сборные не будут играть с Россией

Президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что польские национальные сборные различных возрастов не желают соревноваться с представителями России.

«Меня удивило вчерашнее заявление исполкома УЕФА. Если сборные России будут допущены к участию в соревнованиях, наши сборные не будут с ними играть. Это единственно верное решение», — написал функционер в своих соцсетях.

Напомним, вчера, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах. Окончательное решение пока не принято.