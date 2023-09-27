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Глава польского футбольного союза Цезарий Кулеша: наши сборные не будут играть с Россией

С февраля прошлого года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.
27 сентября 2023 14:51
автор: Виталий Овсянников

Президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что польские национальные сборные различных возрастов не желают соревноваться с представителями России.

«Меня удивило вчерашнее заявление исполкома УЕФА. Если сборные России будут допущены к участию в соревнованиях, наши сборные не будут с ними играть. Это единственно верное решение», — написал функционер в своих соцсетях.

Напомним, вчера, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах. Окончательное решение пока не принято.

источник: «Советский спорт»
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