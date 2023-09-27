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РПЛ разрешила «Сочи» провести на «Фиште» матчи с «Оренбургом» и «Зенитом»

Арена принимала игры ЧМ-2018.
27 сентября 2023 15:08
автор: Александр Поволоцкий

Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей проинспектировала стадион «Фишт» в Сочи.

Как сообщает пресс-служба лиги, арену допустила к проведению матчей.

«В запланированные сроки удалось провести реновацию футбольного газона, который теперь отвечает стандарту РФС», — говорит в заявлении РПЛ.

Таким образом, «Сочи» сможет провести на домашнем стадионе матч Кубка России против «Оренбурга» (4 октября) и игру 11-го тура чемпионата «Сочи» с «Зенитом» (7 октября).

Напомним, что ранее из-за качества поля на «Фиште» было принято решение поменять кругами матчи РПЛ против «Спартака».

источник: РПЛ
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