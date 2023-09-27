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Шведский журналист заявил, что матч наших юношей с Россией невозможен, будет протест

С февраля прошлого года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.
27 сентября 2023 15:02
автор: Виталий Овсянников

Шведский спортивный обозреватель Микаэль Вагнер, работающий в Aftonbladet, уверен, что в современных реалиях потенциальный матч Швеции U17 против сверстников из России невозможен.

«Никаких официальных заявлений от Шведского футбольного союза на эту тему не было. Но надо учитывать, что организацию не так давно возглавил Фредрик Райнфельдт, человек, не так часто выступающий в прессе. Я не думаю, что будет какая-то официальная реакция. Но провести такой матч будет экстремально сложно. Российская команда приезжает играть в Швецию… Я такое представить не могу», - заявил Микаэль Вагнер в интервью «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах. Окончательное решение пока не принято.

источник: «РБ-Спорт»
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