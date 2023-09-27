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Латвия планирует бойкотировать матчи с юношеской сборной России

По словам главы УЕФА, взрослые российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.
27 сентября 2023 15:31
автор: Александр Поволоцкий

Сборные Латвии отказались выступать против российских сборных на международных турнирах.

Ранее в УЕФА заявили, что юношеские национальные команды из РФ до 17 лет могут быть допущены к турнирам под эгидой организации.

Как сообщает пресс-служба Латвийской футбольной федерации, российским командам объявлен бойкот.

«Наша фeдерация ещё раз подтверждает, что она поддeрживает украинских коллег. Также федерация полностью соблюдаeт установленные в латвийском закoнодательстве процедуры, касающиеся проведeния таких игр и ограничений на дoпуск таких спортивных команд на территорию Латвии», — говорится в заявлении.

Добавим, что чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.

источник: «Советский спорт»
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