Сборные Латвии отказались выступать против российских сборных на международных турнирах.

Ранее в УЕФА заявили, что юношеские национальные команды из РФ до 17 лет могут быть допущены к турнирам под эгидой организации.

Как сообщает пресс-служба Латвийской футбольной федерации, российским командам объявлен бойкот.

«Наша фeдерация ещё раз подтверждает, что она поддeрживает украинских коллег. Также федерация полностью соблюдаeт установленные в латвийском закoнодательстве процедуры, касающиеся проведeния таких игр и ограничений на дoпуск таких спортивных команд на территорию Латвии», — говорится в заявлении.

Добавим, что чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.