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Сын хоккеиста Ильи Ковальчука вызван в футбольную сборную России U14

Он играет за бразильский клуб.
27 сентября 2023 15:11
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 27 сентября, официальный сайт РФС сообщает о том, что сын звёздного российского хоккеиста Ильи Ковальчука приглашён на сбор футбольной сборной России U14.

Отметим, что подопечные Владимира Волчека сыграют в турнире развития УЕФА, который состоится в Беларуси с 3 по 8 октября. Матчи пройдут в Минске на полях технического центра АБФФ. России U14 будут противостоять сборные Беларуси, Киргизии и Таджикистана.

14-летний Филипп Ковальчук выступает за бразильский клуб «Сан-Паулу». На данный момент он приглашён на общий сбор. По его итогам будут определены 20 футболистов, которые примут участие в турнире.

источник: РФС
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