Президент МФЛ заявил, что Зарема Салихова может возглавить команду Медиалиги

Президент Медиалиг (МФЛ) Николай Осипов заявил о возможном появлении в его турнире супруги бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«У нас сейчас есть концепт, где может появиться команда, в которой будут руководить девчонки, а играть будут ребята. Максимально известные девчонки. Есть девушки, которые рулят в отечественном футболе. Было бы классно, если бы они могли порулить командой в Медиалиге.

Есть одна, которая уже не рулит? Я бы дал возможность всем нам понаблюдать за этим человеком во главе команды. В диалоге ли я с Заремой? Я с ней не знаком, но знаю, что такие диалоги с ней уже ведутся.

Может ли она создать свой клуб? Наверное, больше возглавить, чем создать. Это может быть коллаборация нескольких известных женщин русского футбола. По крайней мере, мне так говорят», — заявил Осипов в интервью журналисту Севастиану Терлецкому.