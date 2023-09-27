Юрист Игнатова: нельзя было говорить о дисквалификации игрока

Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, высказался о том, була ли возможна дисквалификация футболиста.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила о решении Палаты по разрешению споров РФС по заявлению агента Александра Маньякова в адрес полузащитника красно-белых Михаила Игнатова. Производство по делу было прекращено.

«Не люблю давать или делать прогнозы, но изначально нельзя было говорить ни о какой дисквалификации Михаила, так как мы действуем в соответствии с законом и регламентами, чего нельзя сказать о посреднике Маньякове, который злоупотребляет правом, пытается уже во второй раз дисквалифицировать Михаила. Команда юристов Михаила готова к любым возможным ситуациям, и не расслабляется ни на секунду. Отдельно хочется сказать спасибо «Спартаку», который помогает игроку», — приводит слова Давидянца «СЭ».

Напомним, что в 2020 году Михаил Игнатов и Александр Маньяков заключили агентский договор, но спустя один год футболист расторг соглашение. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и требовал с полузащитника «Спартака» 9,5 миллиона рублей. Агент проиграл дело, но комитет по статусу футболистов встал на его сторону. Однако в дальнейшем комитет РФС отклонил жалобу спортсмена, и в итоге Игнатов мог получить дисквалификацию на полгода.