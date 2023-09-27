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Игрок «Крыльев» Салтыков признался, что хотел бы уехать в Европу и выступать за «Барселону»

Футболист поделился своей футбольной мечтой.
27 сентября 2023 16:35
автор: Александр Кожевников

Полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Никита Салтыков признался, что хотел бы уехать в Европу и поиграть за «Барселону».

«Думаю, у любого человека есть цель залезть как можно выше. Российский чемпионат — хороший, но не топ. Есть сильнее. Любой человек хотел бы оказаться там. А получится или не получится — это уже другое.

Я с детства болел за «Барселону», когда там еще Месси и Неймар играли. Они показывали классную игру. Наверное, там бы хотел окахаться.

Моя футбольная мечта - уехать играть в Европу, выступить на чемпионате мира, в Лиге чемпионов», - приводит слова Салтыкова «Матч ТВ».

Никите Салтыкову в августе исполнилось 19 лет. Он перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе самарской команды 12 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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