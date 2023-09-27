Григорий Иванов: легионеры «Урала» не проявляли желание получить российское гражданство

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что легионеры екатеринбургского клуба сейчас не изъявляли желание получить российский паспорт.

«Из легионеров «Урала» пока никто не проявлял желание получить российское гражданство. За исключением Бикфалфи у нас нет иностранцев, которые отыграли бы в команде больше пяти лет. Если кто-то захочет получить паспорт РФ, то мы всячески будем помогать ему, но сейчас таких желающих нет», — приводит слова Иванова Sport24.

Эрик Бикфалви играет за «Урал» с 2017 года. На счету нападающего есть девять матчей в составе сборной Румынии.

«Урал» в девяти турах набрал 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В ближайшем туре екатеринбургский клуб в гостях сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 29 сентября в Ростове-на-Дону и начнётся в 19:00 мск.