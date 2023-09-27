Александр Соболев: общаемся с Кокориным не о футболе, а о Counter-Strike

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал, поддерживает ли связь с бывшим форвардом красно-белых Александром Кокориным. Сейчас 32-летний россиянин выступает за кипрский «Арис».

«Поддерживаю отношения с Кокориным. Да, мы общаемся с ним. Видел, что он забил с пенальти в Лиге Европы. Не рассказывал ли он мне, почему ушёл из „Фиорентины“? Мы с ним о футболе особо и не общаемся. Общаемся о Counter-Strike», — цитирует Соболева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Александр Соболев провёл восемь матчей в составе «Спартака» в РПЛ, забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Александр Кокорин минувшим летом присоединился к «Арису». В прошлом сезоне он помог кипрскому клубу впервые в истории стать чемпионом страны.