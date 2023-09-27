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Костылев: я бы на месте УЕФА послал англичан куда подальше. Больные люди

Англичане высказались против допуска россиян к международным соревнованиям.
27 сентября 2023 17:38
автор: Александр Кожевников

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев высказался о допуске юношеской сборной России к международным матчам.

«Лёд трогается? Пора уже. Мы всегда были лидерами по победам в юношеских международных турнирах сборных. Наравне с Испанией и Португалией. Результатов на международной арене нет, так что надо соглашаться.

Англичане? А чего с ними говорить? Больные люди. Я бы на месте УЕФА послал их куда подальше», - приводит слова Костылева «Евро-футбол».

Напомним, вчера, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах. Окончательное решение пока не принято.

В УЕФА сообщили, что отстранение взрослых команд из России продлится вплоть до окончания специальной военной операции Вооружённых сил РФ на Украине.

источник: «Евро-футбол.ру»
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