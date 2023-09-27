«Меня бы уволили уже после двух игр!» Божович высказался о работе Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» Миодраг Божович высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили. Россияне любят испанцев и других иностранцев, поэтому не увольняют. Меня бы уволили уже после двух игр! Надо мной всегда нависало возможное увольнение спустя две игры, но я работал очень серьезно», - приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

Красно-белые за девять матчей набрали 16 очков и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре чемпионата страны подопечные Абаскаля 1 октября в Самаре встретятся с «Крыльями Советов».