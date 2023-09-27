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Канчельскис оценил положительное решение УЕФА по юношеским сборным России

У молодых игроков появился шанс показать себя на международной арене.
27 сентября 2023 18:14
автор: Виталий Стопин

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал решение УЕФА допустить юношеские сборные России (до 17 лет) на международные соревнования.

Исполком УЕФА 26 сентября предложил допустить российских футболистов до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

«Всё будет зависеть от ФИФА и УЕФА. Я ещё раз говорю, что политика и спорт несовместимы. НО почему-то сейчас всё это взяли и совместили. А теперь страдают люди, страдают спортсмены, страдают все... Будем ждать и надеемся на положительный ответ.

Участие сборной России в Турнире по развитию УЕФА можно считать промежуточным и положительным результатом. Любые соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА — это большой плюс для спортсменов. В спорте короткий век, и лишать таких удовольствий — ужасно. Дай бог, всё разрешится в лучшую сторону. Но мы заложники данной ситуации», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

После решения УЕФА федерации футбола Польши, Англии, Швеции, Украины и Латвии уже заявили, что намерены бойкотировать матчи с командами России U17.

источник: Metaratings.ru
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