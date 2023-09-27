В Федерации футбола Таджикистана призвали допустить команды России на турниры

Пресс-атташе Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев высказался об участии российских клубов и сборных команд в международных турнирах.

«Турнир развития УЕФА в Минске пройдёт с участием юношеских сборных России, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана. Участвуют команды 2009 г.р. и младше. Нас пригласила Ассоциация футбола Беларуси. Для нашей сборной предстоящий турнир — этап подготовки к отборочному раунду Кубка Азии — 2025 (U17), который пройдёт осенью следующего года. В Минске участвуют сборные U15.

Футбол вне политики! Мы считаем, что российские сборные и клубы должны участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА», - приводит слова Салиева «Чемпионат».

Накануне, 26 сентября, в УЕФА сообщили, что отстранение взрослых команд из России продлится вплоть до окончания специальной военной операции Вооружённых сил РФ на Украине.