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Швеция не допустит женскую сборную России U-17 до чемпионата Европы 2024 года

Ещё одна страна выступила против предложения УЕФА.
Швеция не допустит женскую сборную России U-17 до чемпионата Европы 2024 года
27 сентября 2023 19:29
автор: Денис Владимиров
автор фото: Ильнар Тухбатов / РФС

Швеция не допустит женскую сборную России U-17 до финального турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Шведского футбольного союза.

В заявлении организации отмечается, что Швеция выступает против предложения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить национальные команды России в возрасте до 17 лет до соревнований под своей эгидой.

«В мае 2024 года финальную часть первенства Европы среди женских сборных U-17 примет Швеция. Мы не допустим до участия в турнире сборную России, если она пройдёт квалификацию», — говорится в заявлении.

Ранее в УЕФА сообщили, что российские команды среди футболистов старше 17 лет не смогут играть в международных турнирах до завершения СВО.

источник: «Советский спорт»
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