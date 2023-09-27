Швеция не допустит женскую сборную России U-17 до чемпионата Европы 2024 года

Швеция не допустит женскую сборную России U-17 до финального турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Шведского футбольного союза.

В заявлении организации отмечается, что Швеция выступает против предложения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить национальные команды России в возрасте до 17 лет до соревнований под своей эгидой.

«В мае 2024 года финальную часть первенства Европы среди женских сборных U-17 примет Швеция. Мы не допустим до участия в турнире сборную России, если она пройдёт квалификацию», — говорится в заявлении.

Ранее в УЕФА сообщили, что российские команды среди футболистов старше 17 лет не смогут играть в международных турнирах до завершения СВО.