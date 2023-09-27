Мостовой назвал трёх лучших российских тренеров

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал лучших российских тренеров в истории.

«Я бы на первое место поставил тройку из Романцева, Газзаева и Семина. Первый со «Спартаком» показывал красивый футбол и выигрывал чемпионаты, тренируя сборную СССР. Газзаев хорошо показал свою работу в ЦСКА, и под его началом клуб взял Кубок УЕФА. А Семин на протяжении многих лет создавал «Локомотив» и делал другим конкуренцию», — цитирует Мостового RT.

Ранее портал FourFourTwo поставил легендарного главного тренера киевского «Динамо» и сборной СССР Лобановского на десятое место в рейтинге лучших тренеров в истории футбола. Возглавил список шотландец сэр Алекс Фергюсон, на протяжении 26 лет возглавлявший «Манчестер Юнайтед». Вторым в рейтинге стал нидерландец Ринус Михелс, а третьим — его соотечественник Йохан Кройфф.