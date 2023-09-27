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«Шинник» и «Волгарь» вышли в следующую стадию Пути регионов Кубка России

Клубы Первой лиги не испытали проблем в своих матчах.
27 сентября 2023 20:11
автор: Денис Владимиров

Ярославский «Шинник» и астраханский «Волгарь» вышли в следующую стадию Пути регионов Кубка России по футболу.

Ярославцы в гостях со счётом 3:1 обыграли брянское «Динамо». У победителей голы забили Дмитрий Малыхин (51-я минута) и Александр Ставпец (82), ещё один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Дмитрий Осипов (15). Также автоголом отметился хавбек ярославцев Роман Емельянов (66).

«Волгарь» в выездном матче оказался сильнее подмосковного «Знамя Труда» (3:1). У гостей отличились Евгений Шляков (25), Тимур Жамалетдинов (32) и Кирилл Косарев (79). В составе хозяев единственный мяч на свой счёт записал Руслан Тутаев (65).

источник: «Советский спорт»
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