«Шинник» и «Волгарь» вышли в следующую стадию Пути регионов Кубка России

Ярославский «Шинник» и астраханский «Волгарь» вышли в следующую стадию Пути регионов Кубка России по футболу.

Ярославцы в гостях со счётом 3:1 обыграли брянское «Динамо». У победителей голы забили Дмитрий Малыхин (51-я минута) и Александр Ставпец (82), ещё один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Дмитрий Осипов (15). Также автоголом отметился хавбек ярославцев Роман Емельянов (66).

«Волгарь» в выездном матче оказался сильнее подмосковного «Знамя Труда» (3:1). У гостей отличились Евгений Шляков (25), Тимур Жамалетдинов (32) и Кирилл Косарев (79). В составе хозяев единственный мяч на свой счёт записал Руслан Тутаев (65).