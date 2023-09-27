«КАМАЗ» обыграл «Ленинградец», «Енисей» победил «Луки-Энергию» в Пути регионов Кубка России

Красноярский «Енисей» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов вышли в следующий раунд Пути регионов Кубка России по футболу.

Красноярцы в гостях со счётом 2:1 обыграли «Луки-Энергию». В составе победителей мячи забили Андрей Окладников (58) и Ираклий Логуа (60). У хозяев отличился Даниил Шабалин (55).

«КАМАЗ» на своем поле обыграл «Ленинградец». Встреча завершилась со счётом 1:0. Автором единственного точного удара стал полузащитник Валентин Пальтцев (84). На 41-й минуте полузащитник челнинцев Александр Гаглоев не реализовал пенальти.