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«Барселона» может выкупить Жоау Канселу у «Манчестер Сити» после завершения аренды

Португальский защитник может перебраться в Испанию на постоянной основе.
27 сентября 2023 20:42
автор: Денис Владимиров

Испанская «Барселона» может выкупить у английского «Манчестер Сити» португальского защитника Жоау Канселу, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, каталонцы достигли с «горожанами» устной договорённости, что могут приобрести права на 29-летнего футболиста после завершения его аренды в «Барселоне». Отмечается, что сумма выкупа игрока составит 35 млн евро.

Канселу перешёл в «Барселону» на правах годичной аренды в летнее трансферное окно. В составе испанской команды он провёл пять матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Контракт защитника с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года.

источник: El Chiringuito TV
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