«Барселона» может выкупить Жоау Канселу у «Манчестер Сити» после завершения аренды

Испанская «Барселона» может выкупить у английского «Манчестер Сити» португальского защитника Жоау Канселу, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, каталонцы достигли с «горожанами» устной договорённости, что могут приобрести права на 29-летнего футболиста после завершения его аренды в «Барселоне». Отмечается, что сумма выкупа игрока составит 35 млн евро.

Канселу перешёл в «Барселону» на правах годичной аренды в летнее трансферное окно. В составе испанской команды он провёл пять матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Контракт защитника с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2027 года.