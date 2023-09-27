Дмитрий Радченко: Камерун — серьезный соперник для сборной России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящей товарищеской игре между Россией и Камеруном.

«Камерун — хорошая сборная, является крепким орешком. Много камерунцев играют в топовых европейских чемпионатах и являются опытными игроками. Это будет серьезный соперник для нашей сборной впервые за долгое время. Матч с Камеруном покажет, на что способна сборная России. Думаю, что просмотрев большое количество футболистов, Карпин найдет оптимальный состав», — цитирует Радченко Metaratings.

Напомним, контрольный матч между сборными России и Камеруна запланирован на 12 октября. Игра пройдёт в Москве.

Отметим, что камерунская сборная занимает 41-е место в рейтинге ФИФА. Россия располагается на две строчки выше.