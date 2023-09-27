«Алания» выбыла из Кубка России, «Арсенал» и «Родина» вышли в следующий раунд

Волгоградский «Ротор» на своём поле обыграл владикавказскую «Аланию» в 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал полузащитник Ризван Ахмедханов (70-я минута).

В другом матче тульский «Арсенал» благодаря дублю нападающего Дмитрия Баркова (1, 8) обыграл в гостях раменский «Сатурн». Встреча закончилась со счётом 2:1. У хозяев мяч престижа забил Дмитрий Мичуренков (84).

Московская «Родина» в выездном матче со счётом 3:1 победила ивановский «Текстильщик». У столичного клуба дважды забил Максим Турищев (58, 81), ещё один гол в активе Ивана Тимошенко (35). В составе «Текстильщика» отличился Никита Симдянкин (90+1).