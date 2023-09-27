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«Аталанта» обыграла «Верону», Миранчук вышел на замену во втором тайме

Россиянин поучаствовал в победе.
27 сентября 2023 21:25
автор: Денис Владимиров

«Аталанта» обыграла «Верону» в выездном матче шестого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного точного удара стал нидерландский полузащитник Тён Копмейнерс. Он отличился на 13-й минуте после передачи соотечественника и коллеги по амплуа Мартена Де Рона.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 72-й минуте.

Клуб из Бергамо набрал 12 очков и переместился на четвёртое место в таблице Серии А. «Верона» с семью баллами находится на десятой строчке.

источник: «Советский спорт»
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