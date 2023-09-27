«Реал» обыграл «Лас-Пальмас» в домашнем матче Примеры

Мадридский «Реал» обыграл «Лас-Пальмас» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч был забит в компенсированное к первому тайму время. Точным ударом после передачи Лукаса Васкеса отметился Брахим Диас.

На 54-й минуте нападающий мадридцев Хоселу после ассиста бразильского форварда Родриго установил окончательный результат матча.

«Реал» с 15-ю очками занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Лас-Пальмас» с пятью баллами находится на 17-й строчке.