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«Реал» обыграл «Лас-Пальмас» в домашнем матче Примеры

Мадридцы закрыли поражение в дерби.
27 сентября 2023 21:56
автор: Денис Владимиров

Мадридский «Реал» обыграл «Лас-Пальмас» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч был забит в компенсированное к первому тайму время. Точным ударом после передачи Лукаса Васкеса отметился Брахим Диас.

На 54-й минуте нападающий мадридцев Хоселу после ассиста бразильского форварда Родриго установил окончательный результат матча.

«Реал» с 15-ю очками занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Лас-Пальмас» с пятью баллами находится на 17-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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