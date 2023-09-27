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В «Спартаке» хотят, чтобы Джикия пошёл на значительное сокращение зарплаты

Контракт игрока истекает в конце сезона.
В «Спартаке» хотят, чтобы Джикия пошёл на значительное сокращение зарплаты
27 сентября 2023 22:34
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Московский «Спартак» продлит контракт с защитником Георгием Джикией в случае, если футболист пойдёт на значительное понижение заработной платы. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Джикия перешёл в «Спартак» из пермского «Амкара» в 2017 году. Всего в составе столичной команды он забил пять мячей и сделал 11 результативных передач в 211 матчах. В 2017 году защитник выиграл с красно-белыми чемпионат России, а в сезоне-2021/2022 стал обладателем национального Кубка.

На счету 29-летнего футболиста 43 матча и два гола в составе сборной России. Действующий контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 31 мая 2024 года

источник: «Евро-футбол.ру»
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