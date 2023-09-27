ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Танасиевич: Личка продолжает искать баланс, после октябрьской паузы игра станет лучше

«Динамо» идёт на пятом месте в РПЛ.
27 сентября 2023 22:49
автор: Александр Кожевников

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера бело-голубых.

«Думаю, Марцел еще продолжает искать баланс, который, кстати, есть у «Краснодара». Но ему требуется немного времени. Полагаю, после октябрьской паузы игра станет еще лучше. Все-таки в конце трансферного окна пришли три новых игрока. Сейчас важно набирать очки и не мешать Личке работать. Мне нравится эта команда. Много молодых, талантливых игроков. Сейчас у «Динамо» действительно отчасти эмоциональная игра. В прошлом сезоне играли словно на автомате», — приводит «РБ Спорт» слова Танасиевича.

Личка был назначен на должность главного тренера «Динамо» в июле 2023 года. После девяти сыгранных матчей москвичи под его руководством занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков.

источник: «РБ-Спорт»
Литва присоединилась к бойкоту матчей с юношескими сборными России по футболу
Ранее об отказе играть с россиянами заявили в Украине и Латвии.
27.09.2023 23:15
Футбол
автор: Денис Владимиров
Изидор рассказал об изучении русского языка
Футболист выступает в России с 2022 года.
27.09.2023 22:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «Спартаке» хотят, чтобы Джикия пошёл на значительное сокращение зарплаты
В «Спартаке» хотят, чтобы Джикия пошёл на значительное сокращение зарплаты
Контракт игрока истекает в конце сезона.
27.09.2023 22:34
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Реал» обыграл «Лас-Пальмас» в домашнем матче Примеры
Мадридцы закрыли поражение в дерби.
27.09.2023 21:56
Футбол
автор: Денис Владимиров
На 88-м году жизни умер первый президент футбольного ЦСКА Виктор Мурашко
Прощание состоится 29 сентября.
27.09.2023 21:50
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Аталанта» обыграла «Верону», Миранчук вышел на замену во втором тайме
«Аталанта» обыграла «Верону», Миранчук вышел на замену во втором тайме
Россиянин поучаствовал в победе.
27.09.2023 21:25
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Алания» выбыла из Кубка России, «Арсенал» и «Родина» вышли в следующий раунд
Владикавказцы проиграли «Ротору».
27.09.2023 21:04
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.