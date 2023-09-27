Танасиевич: Личка продолжает искать баланс, после октябрьской паузы игра станет лучше

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера бело-голубых.

«Думаю, Марцел еще продолжает искать баланс, который, кстати, есть у «Краснодара». Но ему требуется немного времени. Полагаю, после октябрьской паузы игра станет еще лучше. Все-таки в конце трансферного окна пришли три новых игрока. Сейчас важно набирать очки и не мешать Личке работать. Мне нравится эта команда. Много молодых, талантливых игроков. Сейчас у «Динамо» действительно отчасти эмоциональная игра. В прошлом сезоне играли словно на автомате», — приводит «РБ Спорт» слова Танасиевича.

Личка был назначен на должность главного тренера «Динамо» в июле 2023 года. После девяти сыгранных матчей москвичи под его руководством занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков.