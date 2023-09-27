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Изидор рассказал об изучении русского языка

Футболист выступает в России с 2022 года.
27 сентября 2023 22:53
автор: Александр Кожевников

Французский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор высказался об уровне знания русского языка.

«Мой русский становится всё лучше! В «Локо» я больше всего узнал язык от моих друзей, Марадишвили и Тикнизяна, и до сих пор каждый день продолжаю заниматься. Внимательно слушаю, что говорят люди вокруг меня, стараюсь узнавать новое. Уже могу отвечать понемногу на какие-то вопросы по-русски, но это все ещё даётся мне с трудом», - приводит слова Изидора «Чемпионат».

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года. За этот период форвард провёл 42 игры, забил 19 голов и оформил семь ассистов.

Изидор присоединился к «Зениту» 9 сентября. «Локомотив» приобрёл его у «Монако» в январе прошлого года.

источник: Чемпионат.com
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