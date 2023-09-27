Литва присоединилась к бойкоту матчей с юношескими сборными России по футболу

Литовская футбольная федерация (LFF) присоединилась к бойкоту матчей с юношескими сборными России.

Ранее в УЕФА предложили вернуть российские национальные команды среди игроков в возрасте до 17 лет до международных соревнований.

Ряд европейских футбольных ассоциаций объявили, что не будут играть с россиянами, а в Швеции заявили, что не допустят женскую сборную России U-17 до финального турнира чемпионата Европы 2024 года.

«Мы можем только согласиться с представителями футбольных федераций других стран, публично заявивших, что их футболисты не будут играть против сборных России. Мы приветствуем это решение и присоединяемся к ним», – заявил глава LFF Эдгарас Станкявичюс.