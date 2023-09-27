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Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Удинезе»

Грузинский хавбек отличился в первый раз в сезоне.
Гол и передача Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Удинезе»
27 сентября 2023 23:39
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

«Наполи» обыграл «Удинезе» в домашнем матче шестого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе хозяев точными ударами отметились польский полузащитник Петр Зелиньски (19-я минута), нигерийский нападающий Виктор Осимхен (39), грузинский хавбек Хвича Кварацхелия (74) и аргентинский форвард Джованни Симеоне (82). У гостей отличился сербский полузащитник Лазар Самарджич (81).

Для Кварацхелии это гол стал первым в сезоне. Также 22-летний футболист отметился результативной передачей в эпизоде с голом Симеоне.

«Наполи» с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» с тремя баллами находится на 18-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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