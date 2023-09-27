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«Интер» потерпел первое поражение в сезоне, уступив дома «Сассуоло»

Но миланцы сохранили первое место в таблице.
27 сентября 2023 23:45
автор: Денис Владимиров

«Интер» проиграл «Сассуло» в домашнем матче шестого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 45-й минуте хозяева вышли вперёд после точного удара нидерландского защитника Дензела Дамфриса.

На 54-й минуте албанский полузащитник «Сассуоло» Недим Байрами сравнял счёт, а через 10 минут хавбек Доменико Берарди вывел гостей вперёд. В оставшееся время команды не смогли поразить ворота друг друга.

«Интер» потерпел первое поражение в сезоне, но сохранил первое место в турнирной таблице Серии А. В активе миланцев 15 очков. «Сассуоло» с девятью баллами занимает восьмую строчку.

В параллельном матче «Лацио» на своём поле обыграл со счётом 2:0 «Торино».

источник: «Советский спорт»
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